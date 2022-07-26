Англия — Швеция: букмекеры назвали фаворита полуфинала ЧЕ-2022 среди женщин

Сегодня, 26 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата Европы — 2022 среди женщин Англия — Швеция. Начало игры запланировано на 22:00 мск.
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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82, что приблизительно равно 54% вероятности. Успех Швеции оценён экспертами в 4.40 — 22% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры не уверены, что матч Англия — Швеция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03. Выход в финал англичанок идёт за 1.42, проход в финал футболисток из Швеции — за 2.90.
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