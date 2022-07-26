«Барселона» — «Ювентус»: когда матч, во сколько начало, где смотреть, трансляция и прогноз

Товарищеский матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 27 июля, начало игры запланировано на 3:30 мск.
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Трансляцию можно будет посмотреть с помощью регистрации в букмекерской конторе. Также live покажет канал «Setanta Sports Ukraine».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры также уверены, что матч «Барселона» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.36.
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