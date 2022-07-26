Лоренцо Музетти — Аляж Бедене: прогноз Сергея Фомина на матч в Умаге 26 июля 2022 года

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Умаге Лоренцо Музетти — Аляж Бедене.

Медведев побил рекорд Марата Сафина.

Ставка: победа Музетти с форой (-3) за 1.75.

«Музетти выиграл турнир в Гамбурге на прошлой неделе. Это главный трофей в его жизни. В финале с Алькарасом итальянец контролировал ход матча и диктовал свои условия. Но случился небольшой спад в конце второго сета. И, казалось бы, сейчас матч перевернётся и фаворит в лице Алькараса сможет сломить сопротивление Лоренцо, но нет. Музетти провёл решающий сет собранно, как будто и не было потерянных матчболов во втором сете. Это говорит о том, что ментально итальянец находится на очень высоком уровне. При этом ещё отмечу глубину и широту его атак и, конечно, разнообразие ударов.



Бедене уже давно объявил о том, что этот сезон для него станет последним. Аляж в этом году играет мало и неэффективно. На его счету лишь четыре победы при девяти поражениях. Очевидно, что словак попросту доигрывает сезон и пытается по максимуму заработать в силу своих возможностей.



Как итог, считаю, что у Музетти должно хватить сил на ещё один матч. Он в полном порядке. Против Бедене нужно показывать свой максимум, и этого должно быть достаточно для комфортной победы».

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