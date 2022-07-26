Лоренцо Музетти — Аляж Бедене: прогноз Сергея Фомина на матч в Умаге 26 июля 2022 года

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Умаге Лоренцо Музетти — Аляж Бедене.
Медведев побил рекорд Марата Сафина.
Ставка: победа Музетти с форой (-3) за 1.75.
«Музетти выиграл турнир в Гамбурге на прошлой неделе. Это главный трофей в его жизни. В финале с Алькарасом итальянец контролировал ход матча и диктовал свои условия. Но случился небольшой спад в конце второго сета. И, казалось бы, сейчас матч перевернётся и фаворит в лице Алькараса сможет сломить сопротивление Лоренцо, но нет. Музетти провёл решающий сет собранно, как будто и не было потерянных матчболов во втором сете. Это говорит о том, что ментально итальянец находится на очень высоком уровне. При этом ещё отмечу глубину и широту его атак и, конечно, разнообразие ударов.
Бедене уже давно объявил о том, что этот сезон для него станет последним. Аляж в этом году играет мало и неэффективно. На его счету лишь четыре победы при девяти поражениях. Очевидно, что словак попросту доигрывает сезон и пытается по максимуму заработать в силу своих возможностей.
Как итог, считаю, что у Музетти должно хватить сил на ещё один матч. Он в полном порядке. Против Бедене нужно показывать свой максимум, и этого должно быть достаточно для комфортной победы».
Павлюченкова объяснила, почему не собирается менять гражданство.
Россиянин Роман Сафиуллин выиграл челленджер в Нур-Султане.
«Феррари» пробила дно: обвинила Леклера и не извинилась перед Сайнсом.
Павлюченкова рассказала, как относится к Касаткиной после каминг-аута.
- 26 июля 2022
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 25 июля 2022
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
11:30
-
10:30
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
06:22
- 24 июля 2022
-
19:00
-
18:30
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00