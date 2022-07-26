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Англия — Швеция: прогноз Артура Петросьяна на полуфинал женского ЧЕ-2022

Англия — Швеция: прогноз Артура Петросьяна на полуфинал женского ЧЕ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Англия – Швеция.

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Ставка: англичанки не проиграют в основное время и тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.

«Эти команды в первую очередь хороши организацией игры. Они не слишком раскрываются и грамотно действуют в разрушении атаки соперников, когда те пересекают середину поля.

Англичанки в четырёх играх пропустили лишь один мяч – от испанок в четвертьфинале, и лишь им позволили раз за разом за счёт скорости и дриблинга создавать остроту у своих ворот. В остальных матчах никаких вольностей на подступах к своей штрафной они не допускали.

Шведки также достаточно прагматичны, хороши в игре без мяча. В четырёх матчах они пропустили дважды, а в четвертьфинале не позволили бельгийкам ни разу пробить в створ своих ворот. У скандинавок есть вопрос по трём игрокам: сразу три крайние защитницы – основные Глас и Андерссон, а также Кульберг – сдали положительный тест на ковид и рискуют пропустить ещё один матч.

В любом случае игра не должна получиться открытой, а небольшими фаворитами представляются хозяева турнира».

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