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«Реал» — «Америка»: аналитики назвали фаворита товарищеского матча в США

«Реал» — «Америка»: аналитики назвали фаворита товарищеского матча в США
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27 июля состоится товарищеский матч «Реал» — «Америка». Начало игры запланировано на 5:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 73% вероятности. Успех мексиканцев оценён экспертами в 8.20 — 12% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Букмекеры также уверены, что матч «Реал» — «Америка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

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