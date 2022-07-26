Лукаш Росол — Фабиан Марожан: прогноз Ярослава Перканюка на теннисный матч 26 июля 2022

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Сан-Бенедетто-дель-Тронто Лукаш Росол — Фабиан Марожан.

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Ставка: Марожан выиграет за 1.47.

«Росол с каждым сезоном выступает всё слабее и слабее, поэтому оказался в топ-400 рейтинга. Но Лукаш по-прежнему много времени проводит в туре, часто приезжает на турниры. Вот только результаты чеха оставляют желать лучшего, он слишком часто оступается на ранних стадиях турниров. Совсем недавно Росолу исполнилось 37 лет. Не исключено, что теннисист проводит один из последних сезонов на высоком уровне.



Росол сбавил во всех игровых аспектах, начиная с подачи, заканчивая игрой на задней линии. Лукаш стал агрессивнее действовать в розыгрышах, что, конечно же, негативно отразилось на количестве невынужденных ошибок. Когда Росол имеет постоянную игровую практику, он конкурентоспособен и на быстрых, и на грунтовых кортах.



Марожан начал прибавлять только в прошлом сезоне, когда ему уже исполнился 21 год. Теннисист улучшил результаты, стал выигрывать титулы на фьючерсах. В этом сезоне Фабиан взошёл на 255-ю строчку рейтинга. Представитель Венгрии стал больше времени проводить на челленджерах, где несколько раз оказывался в финальных стадиях. Марожан пока не может похвастаться громкими победами, но он продолжает работать над своей игрой.



Марожан игрок одного покрытия – грунт. Но теннисист действует на корте исключительно в агрессивной манере, он пытается прострелить при первой возможности. При этом Фабиан знает меру в риске.



Росол выступил на траве и после этого взял небольшую паузу. Чех возвращается на грунт, где на старте сезона смотрелся неплохо. Но всё же это для него первый поединок. Марожан тренируется и играет только на грунтовых кортах, он находится в оптимальной форме. Фабиану не нужно много времени для адаптации, он с первых геймов начнёт показывать свою лучшую игру».

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