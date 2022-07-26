АЕК — «Мидтьюлланн»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов АЕК Ларнака – «Мидтьюлланн».
Фёдор Смолов: гениальный русский форвард или переоценённое дитя лимита.
Ставка: «Мидтьюлланн» выиграет за 1.92.
«Чемпионы Дании вполне могли разгромить чемпионов Кипра в первом матче – они нанесли по их воротам 30 ударов, подали 16 угловых, создали массу моментов, но в итоге довольствовались только ничьей. Причём могли и проиграть, после того как киприоты на 81-й минуте своим первым ударом в створ в матче открыли счёт.
Думаю, в ответной игре всё должно встать на свои места. Более классные датчане наверняка будут ближе к победе. Они, правда, скорее всего, сыграют без одного из своих лидеров Эвандера, получившего повреждение, но зато в команду вернулся Систо и продолжает демонстрировать впечатляющий футбол Дрейер, который в марте покинул казанский «Рубин».
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