Петер Гоёвчик — Ник Кирьос: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 1/16 финала турнира в США

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 1/16 финала теннисного турнира в Атланте Петер Гоёвчик — Ник Кирьос.

Медведев побил рекорд Марата Сафина.

Ставка: победа Кирьоса по эйсам с форой (-6.5) за 1.77.

«Вновь обращаемся к статистике и изучаем, как выступали сегодняшние соперники на открытом харде за последний год. Петер Гоёвчик в среднем за гейм делает 0,41 эйса, от своих соперников он пропускает с частотой 0,85 эйса за гейм. Ник Кирьос за гейм выполняет 1,01 эйса, а от соперников пропускает 0,8. Грубо говоря: на приёме оба действуют не очень хорошо, но немец чуть хуже. А вот на своей подаче у австралийца преимущество почти в 2,5 раза. За счёт этого он и должен обойти своего соперника.



За годы своей карьеры теннисисты ни разу не играли друг против друга. За последний год на открытом харде у них был только один общий соперник – Макдональд. Петер Гоёвчик уступил ему по эйсам 0-7, а Ник Кирьос уверенно победил со счётом 18-11. Так что минусовую фору в 6,5 эйса австралиец должен пробивать».

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