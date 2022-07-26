«Реал» — «Америка»: где смотреть онлайн, трансляция матча 27 июля 2022 года, прямой эфир

27 июля состоится товарищеский матч «Реал» — «Америка». Начало игры запланировано на 5:30 мск.
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Прямую трансляцию будет показывать в своём эфире канал «Setanta Sports Ukraine +».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех мексиканцев оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 5.80.
Букмекеры также уверены, что матч «Реал» — «Америка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.
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