«Зальцбург» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита в товарищеском матче

Сегодня, 27 июля, состоится товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 21:00 мск.
Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности. Успех «Зальцбурга» оценён экспертами в 4.50 — 22% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры считают, что матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.
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