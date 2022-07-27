«Зальцбург» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита в товарищеском матче

Сегодня, 27 июля, состоится товарищеский матч «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности. Успех «Зальцбурга» оценён экспертами в 4.50 — 22% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 4.30.



Букмекеры считают, что матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Орлов считает, что Черышев не соответствует уровню «Зенита».



Баженов объяснил, почему Глушаков не вернётся в «Спартак».



Хави оценил вероятность возвращения Месси в «Барселону».



Винисиус рассказал об изменениях отношений с Бензема.



Роналду приехал на базу «МЮ» вместе с агентом.