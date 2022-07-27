Ига Свёнтек — Магдалена Фреш: прогноз Ярослава Перканюка на матч 27 июля 2022 года

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Варшаве Ига Свёнтек — Магдалена Фреш.

Ставка: победа Магдалены Фреш с форой (+8) за 1.55.

«Свёнтек проводит головокружительный сезон, даже несмотря на раннее поражение на Уимблдоне. Полька выиграла шесть турниров, включая Открытый чемпионат Франции. Победная серия Иги продолжалась 37 поединков. Благодаря таким результатам теннисистка укрепилась на первой строчке рейтинга. На данный момент неизвестно, насколько повлияет на Игу неудача на Уимблдоне. Возможно, Свёнтек заиграет свободнее, либо, наоборот, начнётся спад.

Свёнтек не зависит ни от одного из игровых аспектов. Полька мастерски подстраивается под игру соперниц, действует на опережение и каждым ударом только поддавливает. Теннисистка уверенно орудует и форхендом, и бэкхендом. Свёнтек конкурентоспособна на всех типах кортов.



Фреш с трудом пробилась в топ-100, но пока не спешит укреплять свои позиции в рейтинге. Магдалена проводит провальный сезон, так как всего несколько раз выступала в финальных стадиях небольших соревнований, всё остальное время чередовала победы с поражениями (и это в лучшем случае). Впереди защита рейтинговых очков: если Фреш не прибавит, она может вернуться туда, откуда начинала.



Фреш тяготеет к вязкому грунту. Магдалена пробивает по мячу плоско, без вращения, но при этом часто применяет резаные и укороченные удары. Полька обладает средней подачей (как для WTA-тура), может сыграть возле сетки и разнопланово действует в розыгрышах (и в обороне, и в атаке).



Свёнтек возвращается на грунт, но есть вопросы в готовности теннисистки. Всё же впереди хардовый отрезок, и она приехала на этот турнир только из-за того, что он домашний. Возможно, Ига будет набирать форму по ходу соревнования (как делают все топ-игроки). В любом случае это принципиальный матч, и Фреш выложится на корте на все 100%. Предлагаю поставить на победу Магдалены с огромной форой (+8)».