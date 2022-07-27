«Цюрих» — «Карабах»: прогноз Дениса Наливайко на ответный матч Лиги чемпионов 27 июля 2022

Денис Наливайко — спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Цюрих» — «Карабах».

Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».

Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.67.

«Первый матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Карабаха». Здесь команды будут играть в Швейцарии. Первая игра получилось какой-то фестивальной по количеству ударов по воротам, по голам, безусловно, по угловым. За этим матчем было очень приятно наблюдать. Мне кажется, что сам обзор, если найти, будет очень интересно смотреть, так как в этой встрече забито пять голов.



Понятно, что «Цюрих» сильнее. Понятно, что результат первого матча — это сенсация, которых было много в стартовом раунде квалификации Лиги чемпионов. На мой взгляд, ответные игры должны всё расставить на свои места. Я не говорю, что «Цюрих» обязательно обыграет «Карабах» и пройдёт дальше. Мне кажется, что «Цюрих» будет играть на победу, так как швейцарцам нужно будет большими силами идти вперёд. Предлагаю поставить на тотал больше 9.5 углового с коэффициентом 1.67. Это отличный коэффициент, которым нужно пользоваться».

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