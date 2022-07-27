«Фенербахче» — «Динамо» Киев: прогноз Артура Петросьяна на ответный матч в ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» – «Динамо» Киев.

Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».

Ставка: победа турок по угловым с форой (-2) за 1.77.

«Первый матч хоть и завершился нулевой ничьей, «Фенербахче» был явно ближе к победе и ожидаемо показал свою лучшую готовность в этот конкретный момент.



Киевляне в то же время действовали довольно организованно и самоотверженно, но это касалось игры без мяча. Впереди у них мало что получалось – за 90 минут не удалось нанести ни одного удара в створ.



Почти наверняка турки будут владеть подавляющим преимуществом на родном стадионе и оказывать давление на ворота гостей до тех пор, пока не будет добыто нужное превосходство.



Также логично предположить, что «Фенербахче», переигравший «Динамо» по угловым 6-1 в номинальном гостевом матче, преуспеет в этом компоненте и дома».

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