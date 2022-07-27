«Олимпиакос» — «Маккаби» Хайфа: прогноз Дениса Наливайко на матч квалификации ЛЧ 27 июля

Денис Наливайко — спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Олимпиакос» — «Маккаби» (Хайфа).
Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».
Ставка: победа «Олимпиакоса» за 1.71.
«Первая игра, которая проходила в Израиле, закончилась со счётом 1:1. Здесь нужно понимать, что дома греки сильнее. На бумаге «Олимпиакос» выглядит предпочтительнее. Любой букмекер даёт на их проход в следующий раунд очень маленький коэффициент.
«Олимпиакос» — это известный клуб, который довольно часто играет в еврокубках. Мне кажется, что в гостях, в Греции, с очень ярыми и громкими греческими болельщиками «Маккаби» придётся очень непросто. Предлагаю взять победу хозяев. Благо коэффициент на этот исход весьма неплохой – 1.71».
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