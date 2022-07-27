Германия — Франция: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/2 финала женского ЧЕ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч чемпионата Европы среди женщин Германия – Франция.

Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».

Ставка 1: проход сборной Германии за 1.87.

Ставка 2: обе забьют за 1.94.

«Эти две сборные, пожалуй, лучше других 14 на этом Евро готовы физически. Функциональное состояние и демонстрируемые скорости и немок, и француженок производят впечатление.



Германия – единственная сборная на этом турнире, выигравшая все четыре матча в основное время. Более того, она не пропустила ни одного мяча, а разница забитых и пропущенных у Бундестим – 11-0.



Статистика у Франции, может быть, не такая впечатляющая, но она вполне могла быть таковой при должной удаче в четвертьфинале. 26 ударов, и из них 11 в створ, нанесли трёхцветные в матче с грозными голландками, но каким-то невообразимым образом мяч то и дело в ворота не шёл. Лишь в дополнительное время с 11-метровой отметки они сумели забить победный мяч.



Обе команды хороши в атаке, и, несмотря на статус матча и ожидаемую осторожность, кажется, что хотя бы по разу они отличатся. Если же говорить о фаворите, то небольшое предпочтение хочется отдать кажущимся безупречными немкам. У них и на подготовку было на два дня больше, и не факт, что Франция сможет сыграть на своём максимуме после непростого и энергозатратного четвертьфинала».

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