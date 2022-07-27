«Фенербахче» — «Динамо» Киев: смотреть онлайн ответный матч, трансляция, прямой эфир

Сегодня, 27 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Динамо» (Киев). Начало игры запланировано на 20:00 мск.
Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале «Setanta Sports Ukraine».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 56% вероятности. Успех «Динамо» оценивается аналитиками в 4.60 — 21% вероятности. Поставить на ничью можно за 3.57.
По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.76, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.11. На гол «Фенербахче» дают коэффициент 1.17, а гол «Динамо» оценивается в 1.53. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.87.
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