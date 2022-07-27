«Барселона» — «Ювентус»: какой счёт, кто забил, результат матча, как сыграл Левандовски

Встреча «Барселоны» и «Ювентуса» на товарищеском турнире в США, которая прошла на стадионе «Коттон Боул» в Техасе, завершилась результативной ничьей — 2:2.

Федун отреагировал на слухи об уходе из «Спартака».

Дублем в первом тайме отметился форвард каталонского клуба Усман Дембеле. На 34-й минуте ассистировал ему Серджино Дест, а на 40-й — Серхио Бускетс. «Старая синьора» сумела ответить дублем Мойзе Кина — нападающий отличился на 39-й и 51-й минутах. В ассистентах Хуан Куадрадо и Мануэль Локателли соответственно.



Встречу судил американский рефери Элтон Гарсия. Предупреждения получили Анхель Ди Мария и Томмазо Барбьери у «Ювентуса», а также Алекс Кольядо у «Барселоны».



Новичок каталонцев Роберт Левандовски вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился и был заменён на 62-й минуте.

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