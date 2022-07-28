«Коньяспор» — БАТЭ: эксперты назвали шансы белорусов пройти в следующий раунд ЛК

Сегодня, 28 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Коньяспор» — БАТЭ. Начало игры запланировано на 21:00 мск.
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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу турок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех белорусов оценён экспертами в 8.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.
Букмекеры считают, что матч «Коньяспор» — БАТЭ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.
Напомним, первая встреча оппонентов завершилась победой «Коньяспора» со счётом 3:0. Сделать ставку на проход БАТЭ в следующий раунд соревнования букмекеры предлагают с коэффициентом 17.00, что в переводе приблизительно равно 5% вероятности.
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