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Получите от «Фонбет» до 3500 рублей за верные прогнозы!

Получите от «Фонбет» до 3500 рублей за верные прогнозы!
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Что является главным предвестником скорого начала европейского футбольного сезона? Матчи за Суперкубок! В ближайшие выходные в Англии, Германии и Франции определятся очередные обладатели этих трофеев. В субботу, в 19:00, на «Уэмбли» начнут играть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а в 21:30 в Лейпциге — «РБ Лейпциг» и «Бавария». В воскресенье, в 21:00, в матче за Суперкубок Франции встретятся «ПСЖ» и «Нант».

Если вы готовы получить от «Фонбет» максимальный бонус, проходите по ссылке, регистрируйтесь в «Фонбет», забирайте фрибет 2000 рублей и оставляйте свои прогнозы на матчи. За один верно угаданный исход «Фонбет» начислит вам дополнительный бонус 500 рублей, за два – 1000 рублей, за три – 1500 рублей!

Необходимое условие получения максимального бонуса — прохождение полной идентификации. Регистрируйтесь в «Фонбет», получайте бонусы и делайте ставки! Оставить прогноз можно до 19:00 мск 30 июля.

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