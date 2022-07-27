Получите от «Фонбет» до 3500 рублей за верные прогнозы!

Что является главным предвестником скорого начала европейского футбольного сезона? Матчи за Суперкубок! В ближайшие выходные в Англии, Германии и Франции определятся очередные обладатели этих трофеев. В субботу, в 19:00, на «Уэмбли» начнут играть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а в 21:30 в Лейпциге — «РБ Лейпциг» и «Бавария». В воскресенье, в 21:00, в матче за Суперкубок Франции встретятся «ПСЖ» и «Нант».
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