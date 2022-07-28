«Коньяспор» — БАТЭ: прогноз Николая Ходасевича на матч Лиги конференций 28 июля 2022 года

Спортивный журналист, ведущий и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Коньяспор» – БАТЭ.

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Ставка: обе забьют за 2.07.

«Первая встреча прошла тоже в Турции, на нейтральном для БАТЭ поле и без зрителей. Белорусский клуб уступил со счётом 0:3 и наверняка лишился шансов на выход в следующую стадию турнира. Кроме того, борисовчанам сильно досталось от болельщиков – они назвали игру и результат позорными.



В принципе, назвали по делу. Разгромный счёт – тут всё понятно, но БАТЭ с конца первого тайма играл в большинстве и даже не сумел хотя бы однажды поразить ворота соперника. Выступил блекло, как и прогнозировалось. Слишком очевидный спад наметился в Борисове на летнем отрезке дистанции. Да и по кадровому потенциалу команда стала заметно слабее – многие ведущие футболисты уехали, даже не дождавшись старта в еврокубках.



Что изменится за неделю? Не думаю, что многое для БАТЭ. Разве что ситуация намекает, что пора бы забыть про волнение за результат и просто сыграть в футбол. Тем более в присутствии зрителей. В составе соперника не исключаю ротацию состава, что тоже может быть на руку гостям.



«Коньяспор» – снова явный фаворит. Но будет ли мотивация опять громить оппонента? Думаю, ответный матч пройдёт без интриги, с обменом голами. Не исключаю ничьей или минимальной победы турок. По сумме двух матчей хотя бы на гол БАТЭ должен наиграть, всё-таки соперник ещё находится в стадии межсезонной подготовки.



Моя ставка: обе забьют – да».

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