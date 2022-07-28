Карлос Алькарас — Норберт Гомбош: прогноз Сергея Фомина на матч 2-го круга турнира в Умаге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Умаге Карлос Алькарас Гарфия — Норберт Гомбош.

Ставка: индивидуальный тотал Гомбоша больше 0.5 брейка за 1.69.

«Алькарасу на турнире в Умаге предстоит защита титула за прошлый год. Но можно сказать, что он его уже защитил, выйдя в финал Гамбурга на прошлой неделе и получив в свою копилку 300 рейтинговых очков.

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Поэтому далеко не факт, что Карлос захочет сильно напрягаться и проходить здесь далеко. Конечно, это не значит, что юный испанец проиграет Гомбошу, но, по крайней мере, при данных раскладах нужно быть осторожным со ставками на него. Стоит отметить, что совсем скоро будут стартовать крупные «мастерсы» на харде, и Карлосу ещё потребуются силы для этих турниров.



Гомбош не смог пройти квалификацию к турниру, но попал в основную сетку как лаки-лузер. И воспользовался этим шансом сполна, переиграв Дельбониса в трёх партиях.



Приглянулся интересный вариант для ставки на данный матч — и хотел бы им поделиться. Предлагаю рассмотреть тотал больше 0.5 брейка на Гомбоша. Другими словами, словаку нужно сделать за матч хотя бы один брейк. Думаю, что брейк-пойнты у него точно будут. А дальше уже всё зависит от Норберта, получится ли реализовать эти возможности и трансформировать их в брейк. Алькарас не идеален при игре на своей подаче, поэтому ставка напрашивается».

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