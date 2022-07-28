«Динамо» Минск — «Хапоэль»: прогноз Николая Ходасевича на ответный матч ЛК 28 июля 2022

Спортивный журналист, ведущий и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск – «Хапоэль» Беэр-Шева.

Ставка: победа минского «Динамо» с форой (0) за 3.88.

«В первой игре «Хапоэль» комфортно вёл в счёте – 2:0, но один мяч в концовке всё-таки пропустил. Тем самым подарил интригу в противостоянии. И надежду для «Динамо», что ещё возможно побороться за проход дальше.

Неймару грозит два года тюрьмы.

Минчане примут соперника на его же поле, только уже без зрителей из-за санкций УЕФА. Главный тренер динамовцев Артём Челядинский по этому поводу даже выразил оптимизм, что пустые трибуны – это в плюс для его команды.

В Беларуси в тишине играть доводилось неоднократно, а вот оппонент будет чувствовать себя неловко. Без шуток – реально может стать важным фактором с точки зрения ментального состояния команд.



Способно ли «Динамо» пройти «Хапоэль»? Израильский клуб – фаворит дуэли. Неделю назад победили по делу, но без восторга. Команда в межсезонье далека от оптимальных кондиций, встраивает новичков, имеет игровые трудности. При определённых обстоятельствах белорусы способны удивить. Думаю, что не должны проиграть. Тренировочная неделя в Израиле – как раз время, чтобы адаптироваться к климату. Тоже в плюс.



Мой прогноз: Ф1 (0)».

Роман Ерёменко возобновил карьеру.

«Мог бы играть в «Реале». Кто и зачем восхваляет Кокорина.

Уткин отказался знакомиться с Федотовым, которого назвал «омерзительным человеком».

В интернете появилась фотография расписки Федуна Газизову.

Роналду пытается расторгнуть контракт с «МЮ» из-за Лиги чемпионов.

Луческу отреагировал на кричалку фанатов «Фенербахче» о Владимире Путине.