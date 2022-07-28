Эксперты: «Зениту» хватит трёх туров, чтобы обойти ЦСКА в турнирной таблице РПЛ

В пятницу, 29 июля, стартует третий тур чемпионата России сезона-2022/2023. Участники провели по две игры, после второго тура группа лидеров в турнирной таблице следующая.

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Возглавляет список московский ЦСКА, набрав за два тура шесть возможных очков. Сразу у пяти команд на два балла меньше — «Спартак», «Зенит», «Химки», «Ахмат» и столичное «Динамо» успели одержать одну победу при одной ничьей. Ещё три команды, а именно «Крылья Советов», «Оренбург» и «Сочи», сумели набрать по три очка.

Букмекеры сделали прогноз на лидера Российской Премьер-Лиги по итогам пятого тура первенства. По мнению экспертов, петербургский «Зенит» является главным претендентом на первое место после пяти туров. Коэффициент на такое событие составляет 2.65, что приблизительно равно 37% вероятности.

Если ЦСКА Владимира Федотова сохранит текущую лидерскую позицию, сыграет коэффициент 3.05 — 32% вероятности. На успех «Динамо» или «Спартака» можно поставить с коэффициентом 5.00 (20%).

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