Усик — Джошуа 2: когда реванш, время начала и дата боя, где смотреть, кто фаворит, прогноз

21 августа состоится бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, начало — не ранее 5:00 мск.
Александр Усик дал прогноз на реванш с Джошуа.
Прямая трансляция боя Александр Усик – Энтони Джошуа будет доступна на стриминговых площадках DAZN и Sky Sports.
Первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2021 года. Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и завоевал пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах. В контракте на бой заранее прописали опцию реванша, которой и воспользовалась сторона Джошуа.
Букмекеры считают Усика фаворитом второго боя. Поставить на украинского боксёра можно с коэффициентом 1.47. Шансы британца аналитики оценили коэффициентом 2.70. На ничью можно поставить за 21.00.
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