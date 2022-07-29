«Урал» — «Краснодар»: эксперты назвали фаворита матча 3-го тура чемпионата России

29 июля в Екатеринбурге состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар». Начало запланировано на 18:00 мск.



Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех «Краснодара» оценивается в 2.92 — 34% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.56.



Букмекеры склоняются к тому, что матч «Урал» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.