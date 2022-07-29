«Шахтёр» — «Слуцк»: прогноз Николая Ходасевича на матч Высшей лиги Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 14-го тура Высшей лиги Беларуси «Шахтёр» – «Слуцк».
Ставка: обе забьют за 1.88.
«Шахтёр» перед стартом в квалификации Лиги чемпионов перенёс сразу два матча. Справиться в стартовом раунде отбора со словенским «Марибором» лёгкий календарь не помог, но «горняки» вернулись домой и исправно набирают очки. Сначала победили «Белшину», а потом разобрались со «Славией». Оба матча прошли на выезде, оба были выиграны на классе. Чемпион Беларуси по-прежнему лучше всех в лиге укомплектован, что даёт возможность даже без поставленной игры вновь считаться фаворитом турнира.
«Слуцк» две недели назад выбрался из летней комы: три подряд поражения с разницей мячей 0:9. Очень вовремя приехало в гости брестское «Динамо», которое такими печальными темпами (лишь одна победа) может вылететь из сильнейшего дивизиона. Но две недели паузы – это сбитый игровой график для коллектива Александра Бразевича. К тому же придётся бороться в гостях с соперником, который заметно превосходит по подбору исполнителей. И совсем не прочь положить в копилку третью викторию в ряд, чтобы затем отправиться на свидание в квалификации Лиги конференций с румынским «ЧФР».
«Шахтёр» наверняка победит, но даже с форой на победу хозяев коэффициенты не впечатляют. А вот обмен голами оценивается неплохо. Дело в том, что команда из Солигорска очень редко не пропускает. И травмированных защитников по-прежнему полно. Так что «Слуцк» свой шанс наверняка найдёт, чем и утешится в этот вечер», — сказал Ходасевич.
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