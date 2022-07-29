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«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар» в 3-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Третий тур Мир РПЛ по традиции стартует в пятницу — на сей раз в Екатеринбурге. «Урал» будет принимать «Краснодар». Как мы понимаем, у гостей из-за дисквалификации не будет Черникова, это большая потеря для полузащиты краснодарцев. Но, возможно, с первых минут появится Ахметов, посмотрим, как он себя проявит.

«Урал» потерпел два поражения подряд, ни одного мяча не забил. По многим статистическим показателям «Урал» — худшая команда чемпионата. Но это первый домашний матч, к тому же с командой, которая играет и даёт играть соперникам. У «Краснодара» слишком серьёзный разброс в уровне игроков обороны и атаки. Думаю, «Урал» может этим воспользоваться. Любит забивать «Краснодару» Эрик Бикфалви, посмотрим, в каком состоянии фланговые игроки «Урала». Когда ты начинаешь чемпионат с двух поражений без шансов (0:2 от ЦСКА и 0:3 от «Оренбурга»), то тут и оргвыводы должны помочь, и другие какие-то моменты должны сыграть за команду Игоря Шалимова. Плюс, есть ещё подоплёка, что Шалимов работал в «Краснодаре». Может быть, его там где-то недооценили, как считает сам Игорь Михайлович. Для него этот матч тоже сверхпринципиален и важен.

Ну а у «Краснодара» какие-то моменты наверняка будут. Не знаю, сыграет ли Кордоба, он был заменён в прошлом матче из-за травмы. Но есть Олусегун, который может убежать от не самой быстрой обороны «Урала», Ионов может что-то придумать. И, конечно, стандарты Сперцяна никто не отменял.

Мой прогноз — обе забьют за вполне достойный коэффициент 1.75», — сказал Генич.

«Урал» — «Краснодар». Сперцян, Кордоба и Сафонов станут сильнее после 1:4 от «Спартака» «Урал» — «Краснодар». Сперцян, Кордоба и Сафонов станут сильнее после 1:4 от «Спартака»
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