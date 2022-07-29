Уго Гренье — Грегуар Баррер: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Сеговии

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Сеговии Уго Гренье — Грегуар Баррер.



Ставка: победа Баррера за 2.00.



«Французское теннисное дерби ожидается в четвертьфинале хардового «челленджера» в испанской Сеговии. Теннисисты один раз пересекались на грунте, когда в упорном противостоянии на тай-брейке победу вырвал Баррер. Сейчас в линии букмекерских контор небольшой статус фаворита получает Гренье, с чем можно поспорить.

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Баррер долго не мог войти в сезон, но сейчас явно разыгрался и на высоком уровне проводит вторую неделю в Испании. После финала Пособланко француз перебрался в Сеговию и не остановился, без проблем прошёл Карловского и Белье. За два матча Грегуар не просто ни разу не отдал свою подачу, но при этом позволил соперникам иметь только один брейк-пойнт.



Гренье проводит третий кряду хардовый «челленджер». Дальше четвертьфинала пройти не удалось. В Сеговии без отданных сетов прошёл Моро Канаса и Куна, при этом был не слишком убедителен на своей подаче. С предыдущими соперниками удавалось делать брейки, но с учётом игровой формы Баррера явно будет непросто это сделать.



В целом Грегуар сейчас выглядит более надёжно и стабильно, и с коэффициентом 2.00 в этом французском противостоянии стоит заиграть ставку на его победу», — сказал Панков.

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