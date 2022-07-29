«Урал» — «Краснодар»: ставка Ильи Казакова на матч 3-го тура РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Урал» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Матч, который надо смотреть с большим интересом. Клубы стартовали неудачно, и если «Урал» предсезонку провёл неудачно, то «Краснодар» играл так, что, казалось, «быки» должны продолжить то, что у них было в конце прошлого сезона. Но нет.

Прогноз с коэффициентом 3.54 на матч «Урал» — «Краснодар».

Это матч аутсайдеров, и только победа поможет оправдаться перед болельщиками за неудачный старт в этом чемпионате.

Несмотря на то что «Урал» не забил ни одного мяча, я предлагаю ставить на обе забьют, а также тотал больше 2.5 и победу «Краснодара», — сказал Казаков.

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