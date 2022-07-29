«Урал» — «Краснодар»: прогноз Владимира Сирина на игру чемпионата России

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 2.01.
«Урал» и «Торпедо» по первым двум матчам нового сезона РПЛ произвели наиболее печальное впечатление. Перед этой встречей «Урал», скорее всего, не сможет рассчитывать на своего главного «креативщика» Олега Шатова, а также на основного левого защитника Гогличидзе, который был удалён в прошлой игре.
Прогноз с коэффициентом 3.54 на матч «Урал» — «Краснодар».
«Урал» — единственная команда российского чемпионата, которая пока так и не смогла забить. Это неудивительно, учитывая, что у неё худший показатель xG в лиге (всего 0,62 за 2 игры). Конечно, у «Краснодара» есть проблемы в обороне, тренер «быков» жаловался на далёкое от идеала физическое состояние Рамиреса и Петрова, а также на обострение старой травмы у Сорокина.
Но всеми этими недостатками «Уралу» ещё необходимо как-то воспользоваться. Но единственным нормальным нападающим екатеринбуржцев является ветеран Эрик Бикфалви. Безусловно, он относится к тому типу игроков, которые способны создать голевой момент буквально из ничего и успешно реализовать его, но для этого кто-то должен доставить до него мяч. А именно с этим компонентом игры у «Урала» есть значительные сложности.
Главное преимущество «Краснодара» – в его атакующей четвёрке. Кордобой, по слухам, интересуется даже дортмундская «Боруссия», Сперцяном – не последние клубы из французской Лиги 1. Олусегун и Ионов, может быть, пока, а в случае с Алексеем, уже не привлекают повышенного внимания европейских грандов, но находятся в отличной форме.
На наш взгляд, букмекеры предлагают слишком высокий коэффициент даже на победу «Краснодара» со страховкой, чтобы игнорировать это предложение», — сказал Сирин.
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