«Урал» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ 29 июля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Краснодар» в 3-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.



«Сложный старт для обеих команд. «Урал» очень неплохо смотрелся весной — несколько ярких матчей провёл, сохранил прописку в Премьер-Лиге.

Прогноз с коэффициентом 3.54 на матч «Урал» — «Краснодар».

А сейчас как будто ничего не осталось от той команды. Да, ушёл Аугустыняк, нет Шатова из-за травмы, но казалось, что это не станет настолько тяжёлым испытанием для команды. Тем не менее «Урал» два матча проиграл всухую.



И «Краснодар» весной был хорош, добрался до четвёртой строчки, все хвалили молодёжь, тренера Сторожука. Но прошло два тура — одно очко набрано, да и то еле-еле удалось унести ноги от «Факела». Со «Спартаком» особая история, судейские дела. Но после удаления «Краснодар» как-то совсем расклеился, к сожалению. Борьбы не получилось.



Сейчас на первый план должен выйти характер, да и тренеры должны найти и правильные слова, и подходящую тактику. Думаю, «Урал» не имеет права рисковать в этой встрече. Раскрываться против «Краснодара» не в его интересах. Состав у южан сильнее, и они реализуют преимущество в качестве футболистов. Нужно главным образом чётко сыграть сзади. Да, может быть, это не будет зрелищно, но нужно набрать очки, чтобы дальше от этого отталкиваться.



Ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. «Краснодар» сейчас нервничает, опыта не хватает. Если «Урал» плотно сыграет у своих ворот, то взломать его будет сложно», — сказал Титов.

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