«Урал» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Артёмова на матч РПЛ в Екатеринбурге

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов сделал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Краснодар».
Ставка: ТМ 5.5 жёлтой карточки за 1.57.
«Коэффициент невысок, но выглядит очень валуйно. Я бы давал не выше 1.35. Встречу обслуживает Владимир Москалёв, который является низовым арбитром.
Прогноз с коэффициентом 3.54 на матч «Урал» — «Краснодар».
В среднем он показывал в прошлом сезоне 4.11 жёлтых карт, а баланс по нашей ставке 14 плюсов и 4 минуса. В матчах с участием наших команд он показал 5, 4, 3, 3, 2, 4, 0, 5. То есть все плюсы. В нынешнем сезоне он судил только один матч и показал 0 желтых карт.
«Урал» при нынешнем тренере в домашних играх имеет средний общий тотал желтых карт 3, 46. «Краснодар» в гостях — 4.5. Баланс по «Уралу» 11 плюсов и 2 минуса, по «Краснодару» — 3 плюса и 1 минус. В личных встречах баланс 9 плюсов и 1 минус», — сказал Артёмов.
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