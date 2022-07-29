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«Урал» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Артёмова на матч РПЛ в Екатеринбурге

«Урал» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Артёмова на матч РПЛ в Екатеринбурге
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Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов сделал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 5.5 жёлтой карточки за 1.57.

«Коэффициент невысок, но выглядит очень валуйно. Я бы давал не выше 1.35. Встречу обслуживает Владимир Москалёв, который является низовым арбитром.

Прогноз с коэффициентом 3.54 на матч «Урал» — «Краснодар».

В среднем он показывал в прошлом сезоне 4.11 жёлтых карт, а баланс по нашей ставке 14 плюсов и 4 минуса. В матчах с участием наших команд он показал 5, 4, 3, 3, 2, 4, 0, 5. То есть все плюсы. В нынешнем сезоне он судил только один матч и показал 0 желтых карт.

«Урал» при нынешнем тренере в домашних играх имеет средний общий тотал желтых карт 3, 46. «Краснодар» в гостях — 4.5. Баланс по «Уралу» 11 плюсов и 2 минуса, по «Краснодару» — 3 плюса и 1 минус. В личных встречах баланс 9 плюсов и 1 минус», — сказал Артёмов.

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