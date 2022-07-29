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Бернабе Сапата Миральес — Джулио Дзеппьери: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Умаге

Бернабе Сапата Миральес — Джулио Дзеппьери: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Умаге
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Умаге Бернабе Сапата Миральес — Джулио Дзеппьери.

Ставка: победа Дзеппьери с форой (+3) за 1.84.

«В одном из четвертьфиналов турнира АТР в Умаге сойдутся два теннисистка, которых явно не ждали на такой стадии. Сапата Миральес преподнес сенсацию в предыдущем круге, переиграв Руне. Дзеппьери и вовсе идет из квалификации и успел уже выдать три сенсационные победы.

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Интересно, что итальянца в Умаге букмекеры в матчах против достаточно крепких грунтовиков дают андердогом. При этом он сам явно уже может относиться к этой категории игроков. По последнему матчу против Галана Ривероса итальянец запомнился надежной игрой на своей подаче.

Один брейк соперника, правда, привел к отданному сету, но за весь матч у колумбийца было только два брейк-поинта. Нельзя не отметить, что у Джулио будет день отдыха, который ему необходим.

Сапата Миральес фактически провел только один матч на турнире и пробился в четвертьфинал. Тяжело однозначно судить по его победе над попавшим в игровой кризис Руне, что испанец сейчас на пике формы.

Как и в предыдущем раунде, предлагаю ставку на набравшего отличный ход Дзеппьери. По текущей форме и с учетом достаточно мощной игры на своей подаче, думаю, шансы на полуфинал в этой паре во многом равны», — сказал Панков.

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