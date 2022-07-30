«Факел» — «Динамо»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата России

30 июля состоится матч 3-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо». Начало игры намечено на 15:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 5.20 на матч «Факел» — «Динамо».

Игра пройдёт в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». «Факел» проведёт первый домашний матч после возвращения в элиту российского футбола.

Явным фаворитом игры считается «Динамо»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех воронежцев оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.65.



Аналитики склоняются к тому, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96.

Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.46. Гол «Динамо» идёт с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.78.

Сергей Силкин дал прогноз на матч «Факел» — «Динамо».

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