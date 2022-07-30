Букмекеры оценили шансы «Зенита» обыграть «Локомотив» в Санкт-Петербурге

30 июля состоится матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Локомотив». Начало – в 17:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 5.50 на матч «Зенит» — «Локомотив».
Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». «Зенит» набрал в двух турах четыре очка, на счету «Локомотива» два балла.
Аналитики не сомневаются в подопечных Сергея Семака. Заключить пари на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.35. Успех «Локомотива» оценивается в 8.70. На ничью дают коэффициент 5.90.
Эксперты не сомневаются, что игра «Зенит» – «Локомотив» окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.56.
Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.04. Гол в исполнении «Локомотива» идёт с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.
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