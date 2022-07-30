«Сочи» — «Ахмат»: эксперты назвали фаворита матча РПЛ

30 июля состоится матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Ахмат». Начало матча – в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.60 на матч «Сочи» — «Ахмат».
Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт». «Ахмат» в двух турах РПЛ набрал четыре очка, в активе «Сочи» три балла.
Аналитики отдают предпочтение хозяевам поля: поставить на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 2.15. Успех «Ахмата» оценивается в 3.40. На ничью дают коэффициент 3.60.
Эксперты рассчитывают, что встреча окажется результативной: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 гола – за 2.05.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол в исполнении «Ахмата» идёт с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.
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