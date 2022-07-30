«Лейпциг» — «Бавария»: букмекеры оценили шансы команд в Суперкубке Германии

30 июля пройдёт матч за Суперкубок Германии «Лейпциг» — «Бавария». Встреча состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало намечено на 21:30 мск.

Президент «Барселоны» едко ответил тренеру «Баварии» Нагельсману.

«Бавария» в минувшем сезоне стала чемпионом Германии, а «Лейпциг» выиграл Кубок страны.

Эксперты считают явным фаворитом «Баварию»: поставить на победу мюнхенцев по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.93. Успех клуба из Лейпцига доступен за 3.60. Ставки на ничью по итогам 90 минут принимаются за 4.20.



Аналитики уверены, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол «Баварии» доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Итоговый успех «Лейпцига» идёт за 2.55. Если обладателем трофея станет «Бавария», зайдёт коэффициент 1.60.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Бавария» с коэффициентом 2.45.

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