«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: эксперты назвали фаворита Суперкубка Англии

30 июля состоится матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: чего ждать от Суперкубка Англии.

Игра пройдёт в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». В минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ливерпуль» выиграл Кубок страны и стал обладателем Кубка лиги.

Эксперты отдают минимальное предпочтение подопечным Хосепа Гвардиолы: поставить на победу «Манчестер Сити» по итогам основного времени предлагается с коэффициентом 2.40. Успех «Ливерпуля» идёт за 2.85. Ставки на ничью после 90 минут принимаются за 3.70.



Аналитики склоняются к высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют футболисты «Ливерпуля», сыграет коэффициент 1.31. Гол в исполнении «Манчестер Сити» идёт с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

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