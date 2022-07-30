«Фонбет» стал генеральным партнёром ФК «Химки»

Букмекерская компания «Фонбет» сообщила о начале партнёрства с футбольным клубом «Химки». Согласно условиям соглашения, логотип компании в текущем сезоне будет размещён на игровой и тренировочной форме подмосковной команды, а также на трибунах «Арены Химки».



«Рады приветствовать «Химки» в нашей большой спортивной семье «Фонбет». Таким образом, мы усиливаем своё присутствие в регионе и главной футбольной лиге страны. «Химки» для нас прекрасная возможность для работы с новой аудиторией. Мы запланировали интересные маркетинговые активности, которые будут направлены в том числе и на увеличение базы болельщиков «Химок», — заявила директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич.