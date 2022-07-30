«Факел» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч третьего тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Факел» – «Динамо».

Прогноз с коэффициентом 5.20 на матч «Факел» — «Динамо».

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.88.

«Воронеж 20 лет ждал возвращения своей команды в РПЛ. И вот «Факел» после двух выездных матчей, где неплохо себя проявил — что в Краснодаре, что в Грозном, хоть там было и поражение, но по игре воронежцы смотрелись недурно, дома будет принимать московское «Динамо». Ажиотаж в Воронеже безумный. 13 тысяч абонементов улетели как горячие пирожки. Все билеты, которые были в свободной продаже, также ушли. На верхний ярус болельщиков не пускают. Но разрешённые 20 с чем-то тысяч, которые могут прийти на стадион и увидеть «Факел» в Премьер-Лиге, обязательно придут и будут неистово свою команду поддерживать.



«Факел» — команда очень агрессивная, смелая, прессингующая, с хорошими флангами. Это интересный тест для московского «Динамо», которое второй тур фактически пропустило из-за отсутствия интриги и какого-то серьёзного сопротивления со стороны «Торпедо». Здесь динамовцам будет намного сложнее.



Я думаю, что футбол должен получиться ярким. Эмоции, первый домашний матч для «Факела». Воронежцы потихоньку вкатываются, адаптируются к РПЛ. С «Краснодаром» в первом тайме мы видели хороший футбол, результативный. И в первом тайме в Грозном было два мяча забито.



Я бы и здесь попробовал сыграть результативный первый тайм. Тотал первого тайма больше 1 гола за 1.88. Расход наверняка будет, выиграть также представляется возможным».

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