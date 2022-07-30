Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Локомотив»: во сколько начало, где смотреть, какой канал покажет, кто фаворит

«Зенит» — «Локомотив»: во сколько начало, где смотреть, какой канал покажет, кто фаворит
Комментарии

Третий тур чемпионата России стартовал. Сегодня, 30 июля, программа продолжится сразу тремя матчами. Среди прочих друг с другом сыграют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Прогноз с коэффициентом 5.50 на матч «Зенит» — «Локомотив».

Бесплатную онлайн-трансляцию можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали свои прогнозы на противостояние третьего тура РПЛ. По мнению экспертов, фаворитами матча в Санкт-Петербурге являются хозяева: заключить пари на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности. Успех «Локомотива» оценивается в 8.60 — 11% вероятности.

Малком: Дзюба оказал мне огромную помощь.

Николай Наумов дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

Отстранённая Россия поднялась на семь позиций в таблице коэффициентов УЕФА.

Каррера назвал идеальный клуб для Миранчука вместо «Аталанты».

Клуб с Фарерских островов предложил за Криштиану Роналду 20 овец.

Гулиев рассказал о реакции Карпина на стычку Мирзова и Паршивлюка.

«Зенит» — «Локомотив». Клаудиньо, Вендел и Кассьерра не пощадят Худякова «Зенит» — «Локомотив». Клаудиньо, Вендел и Кассьерра не пощадят Худякова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022