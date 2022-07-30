«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на центральный матч третьего тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив» (Москва) в третьем туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Зенит» победит с форой (-1.5) за 1.85.

«Центральная игра в туре. По травмам есть потери и у тех и у других. Но обойма «Зенита» — это не то же самое, что запас «Локомотива». У железнодорожников там в основном молодые ребята, а не игроки сборной. К тому же лидеры «Зенита» сейчас в полном порядке, все готовы — Клаудиньо, Малком, Вендел. Мостовой отлично сыграл с Самарой. Пока, может быть, Кассьерра ещё не освоился, а Сергеева посадили в запас, но и без того «Зенит» очень силён.



В конце прошлого чемпионата играли. «Локомотив» пытался что-то противопоставить, но «Зенит» был гораздо сильнее, выиграл с запасом — в два мяча. С того момента «Локо» точно не успел приблизиться к «Зениту». К тому же «Химки» в первом туре встряхнули чемпиона. Какое-то время он не будет позволять себе вольностей, недооценки соперника. Но здесь её в любом случае не могло быть: в соперниках — московская команда.



Так что ожидаю победы «Зенита» в два мяча и крупнее. «Локомотив» забить может, у него атака довольно яркая, но остановить бразильский ансамбль «Зенита» у него точно не получится. Тем более уже потеряли на долгий срок бразильца Фассона, который успел неплохо себя показать. Уверен в прогнозе на 9 из 10».