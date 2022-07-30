«Лейпциг» — «Бавария»: во сколько начало, где смотреть Суперкубок Германии, какой канал

Сегодня, 30 июля, состоится финальный матч за Суперкубок Германии «Лейпциг» — «Бавария». Начало игры запланировано на 21:30 мск.
Президент «Барселоны» едко ответил тренеру «Баварии» Нагельсману.
Прямую трансляцию встречи в эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine +. Также бесплатную трансляцию можно будет найти на сайте matchtv.ru.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех клуба из Лейпцига оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.
Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.
Прогноз на матч «Лейпциг» — «Бавария» с коэффициентом 2.45.
Клуб с Фарерских островов предложил за Криштиану Роналду 20 овец.
Каррера назвал идеальный клуб для Миранчука вместо «Аталанты».
Отстранённая Россия поднялась на семь позиций в таблице коэффициентов УЕФА.
В «Барселоне» официально заявили о намерении вернуть Месси.
- 30 июля 2022
-
20:30
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:40
-
06:50
-
06:00
- 29 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 28 июля 2022
-
21:15
-
19:00
-
18:00
-
17:00