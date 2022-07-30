«Лейпциг» — «Бавария»: во сколько начало, где смотреть Суперкубок Германии, какой канал

Сегодня, 30 июля, состоится финальный матч за Суперкубок Германии «Лейпциг» — «Бавария». Начало игры запланировано на 21:30 мск.

Президент «Барселоны» едко ответил тренеру «Баварии» Нагельсману.

Прямую трансляцию встречи в эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine +. Также бесплатную трансляцию можно будет найти на сайте matchtv.ru.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех клуба из Лейпцига оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.



Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Бавария» с коэффициентом 2.45.



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