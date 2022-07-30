«Факел» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть онлайн, трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 30 июля, состоится матч третьего тура чемпионата России «Факел» — «Динамо». Начало запланировано на 15:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 5.20 на матч «Факел» — «Динамо».
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Динамо»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех воронежцев оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.65.
Букмекеры предполагают, что игра третьего тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.46. Гол «Динамо» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.
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