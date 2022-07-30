«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».
Прогноз с коэффициентом 5.50 на матч «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: «Зенит» победит и обе забьют за 2.70.
«Зенит» в двух последних домашних матчах с «Локомотивом» забил девять, а пропустил всего лишь два мяча. Была ещё сухая победа в Суперкубке над «Локомотивом». Надо сказать, что «Локо» тоже цепляет очки против «Зенита», но всё это происходит в Москве. А в гостях – беда.
Посмотрим на форму команд. Здесь у «Зенита» после удивительной ничьей с «Химками» случилась убедительная победа в течение десяти минут над «Крыльями».
«Локомотив» же выдаёт крутые матчи с драмами и высокой результативностью. В последний раз «Локо» не забивал в начале мая. Также мы видим частые верха.
Здесь бросается в глаза сила атаки «Зенита» и проблемы в обороне красно-зелёных (которые добавились с вылетом Фассона). «Зенит» забивает.
Но и «Локо» тоже находит средства в атаке, и пока пазл там складывается хорошо. Я думаю, что и «Зенит» не неуязвим на старте («Химки» это показали).
В такой ситуации ОЗ и победа «Зенита» – это то, что нужно».
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