«Зенит» — «Локомотив»: смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция матча 30 июля

Третий тур чемпионата России стартовал. Сегодня, 30 июля, программа продолжится сразу тремя матчами. Среди прочих друг с другом сыграют петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.
Прогноз с коэффициентом 5.50 на матч «Зенит» — «Локомотив».
Бесплатную онлайн-трансляцию можно будет найти на сайте matchtv.ru. Также в прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали свои прогнозы на противостояние третьего тура РПЛ. По мнению экспертов, фаворитами матча в Санкт-Петербурге являются хозяева: заключить пари на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности. Успех «Локомотива» оценивается в 8.60 — 11% вероятности.
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