Букмекеры назвали шансы ЦСКА одержать третью победу подряд в чемпионате России

31 июля пройдёт матч 3-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Начало запланировано на 15:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.
Встреча состоится в Нижнем Новгороде. ЦСКА набрал шесть очков в двух турах РПЛ, «Нижний Новгород» имеет в активе один балл.
Аналитики считают явным фаворитом подопечных Владимира Федотова: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.89. Успех нижегородцев оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.60.
Эксперты не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90.
Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.52. Гол ЦСКА доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.
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