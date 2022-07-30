«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция Суперкубка Англии

Сегодня, 30 июля, состоится финальный матч Суперкубка Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры запланировано на 19:00 мск.
«Ливерпуль» — «Ман Сити»: чего ждать от Суперкубка Англии.
Прямую трансляцию встречи покажет в эфире канал Setanta Sports Ukraine.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу клуба из Манчестера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.
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