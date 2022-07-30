«Реал» Мадрид — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч в США 31 июля 2022 года

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч «Реал» – «Ювентус».

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Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.75.

«Ещё не все европейские гранды уехали из США. «Реал» и «Ювентус» сыграют между собой. Пока и те и другие по два матча провели. «Реал» проиграл «Барселоне» — 0:1, затем сыграл вничью 2:2 с мексиканской «Америкой». «Юве» победил «Гвадалахару» — 2:0, после чего была ничья с «Барсой» — 2:2. Потихоньку команды втягиваются. Понятно, что по ходу встреч много перестановок, но уже новичков наигрывают. У «Реала» выходили Тчуамени и Рюдигер, у «Ювентуса» – Ди Мария и защитник Бремер.



Сложно прогнозировать такие матчи. Но терять командам нечего, это выставочные встречи. Можно сыграть в довольно открытый футбол, чтобы не заставить болельщиков скучать. На обороне акцент в таких играх не делается. Поэтому поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Склоняюсь к тому, что «Юве» может победить, как-то пособраннее он пока выглядит, но звёзды «Реала» могут проснуться в любой момент. Тем более говорят, что даже Азар взялся за дело».

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