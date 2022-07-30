«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз Артура Петросьяна на матч РПЛ 31 июля 2022 года

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.89.
«ЦСКА – единственная команда РПЛ со стопроцентным показателем после двух туров.
И всё, в общем-то, по делу. И «Урал», и «Сочи» армейцы переиграли заслуженно и на классе. Особенно впечатлила достаточно лёгкая и крупная победа над южанами, оказавшимися неспособными хоть что-то противопоставить команде своего бывшего тренера.
«Нижний» пока не радует. За ничьей в Черкизове последовал разгром в Химках, при этом ни в первом, ни во втором случае команда не показала, за счёт чего планирует набирать очки. Во владении идей было мало, а в игре без мяча проблем оказалось немало.
Думаю, фаворит здесь очевиден. Красно-синие на ходу, и, вполне возможно, их южноамериканский дуэт в очередной раз принесёт три очка в копилку команды».
Тошич предсказал чемпионство ЦСКА в этом сезоне РПЛ.
Абаскаль рассказал, чем «Спартак» должен отличаться от «Барселоны».
Романцев: мы считали польских футболистов друзьями, а они оказались предателями.
Изидор намекнул на уход из «Локомотива» следующим летом.
Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за фанатов «Фенербахче».
- 30 июля 2022
-
18:45
-
18:00
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:40
-
06:50
-
06:00
- 29 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 28 июля 2022
-
21:15
-
19:00
-
18:00
-
17:00