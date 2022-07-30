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«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз Артура Петросьяна на матч РПЛ 31 июля 2022 года

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз Артура Петросьяна на матч РПЛ 31 июля 2022 года
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.89.

«ЦСКА – единственная команда РПЛ со стопроцентным показателем после двух туров.

И всё, в общем-то, по делу. И «Урал», и «Сочи» армейцы переиграли заслуженно и на классе. Особенно впечатлила достаточно лёгкая и крупная победа над южанами, оказавшимися неспособными хоть что-то противопоставить команде своего бывшего тренера.

«Нижний» пока не радует. За ничьей в Черкизове последовал разгром в Химках, при этом ни в первом, ни во втором случае команда не показала, за счёт чего планирует набирать очки. Во владении идей было мало, а в игре без мяча проблем оказалось немало.

Думаю, фаворит здесь очевиден. Красно-синие на ходу, и, вполне возможно, их южноамериканский дуэт в очередной раз принесёт три очка в копилку команды».

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